Ahmet Ketenci kimdir, Ahmet Ketenci mesleği ne, serveti ne kadar?

Ahmet Ketenci, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları ve yaklaşan Feyenoord maçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Takıma yapılan takviyelerin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Ketenci, "Şimdi ikinci evreye geçtik. Gerekli gördüğümüz bölgelere yeni oyuncular ekleyerek kadromuzu daha da güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, kulübün transfer stratejisinin planlı ve çok aşamalı olduğunu da ortaya koydu. Peki, Ahmet Ketenci kimdir?

AHMET KETENCİ KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Ahmet Ketenci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1981 doğumlu olan Ketenci'nin babası Osman Ketenci'dir. Aile, İstanbul'un Kasımpaşa semtine yerleşmiş ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de yakın bir aile dostluğu geliştirmiştir.

AİLE BAĞLARI VE ÖZEL YAŞAMI

43 yaşındaki Ahmet Ketenci'nin ablası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan ile evlidir. Ketenci, bu aile bağı sayesinde kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olmuştur.

İŞ HAYATINA GİRİŞİ

Ahmet Ketenci, 32 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden biri olan Beltur'da genel müdürlük görevine getirilmiştir. Bu görev, onun kamusal yönetim alanındaki ilk önemli pozisyonlarından biridir.

Ahmet Ketenci serveti hakkında henüz açıklama yapılmadı.

YÖNETİCİLİK VE SPOR KULÜBÜ KARİYERİ

Ketenci, Beltur'daki görevinin ardından Başakşehir Futbol Kulübü'nde asbaşkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2021 yılında bu pozisyonlardan ayrılmıştır.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE GİRİŞİ

25 Haziran 2021 tarihinde Ali Koç'un açıkladığı listede Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında yer almıştır.