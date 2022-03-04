Ahmet Çalık adına yapılan spor tesisi açıldı

ANKARA (İHA) - Ankara'da inşa edilen Ahmet Çalık Buz Pateni ve Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'nde inşa edilen Ahmet Çalık Buz Pateni ve Spor Tesisleri, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından açıldı. Programa Ahmet Çalık'ın ailesi, milletvekilleri, davetliler ve çok sayıda çocuk katıldı. Kurdele kesimi sonrası tesis kullanıma açılmış oldu.

"Tamamı ücretsiz"

Açılış konuşmasında yapılan tesislere değinen Altınok, "Bugün şehrimizde eksik olan bir hizmeti inşallah birazdan tamamlayacağız. Birçok eserler, birçok hizmetler yaptık. Sadece buz pateni pistimiz değil burada yürüyüş yolumuz var, kaykay alanımız var, park alanımız var. Tenis kortumuzdan oluşan bir spor kompleksi ayrıca. Hemen karşı tarafta 97 bin metrekarelik yeni yaptığımız bir park ve spor alanı Nursultan Nazarbayev ismini verdiğimiz orada da yine halı sahalarımız var, tenis kortlarımız var, voleybol, basketbol sahamız var, 2,5 kilometrelik yürüyüş ve koşu yolumuz var, tabi 12 bin tane de dikilen çeşitli bitkiler var. Bunların tamamı ücretsiz" diye konuştu.

"Biz halk fenomeniyiz"

Sosyal medya fenomeni olmadıklarını halk fenomeni olduklarını dile getiren Altınok, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da bize ciddi katkı ve destekleri var. Biz bunları yeni yaptık açıyoruz. Birilerinin kulübesi yok. Ama bu sosyal medya fenomenliği ayrı bir şey biz halk fenomeniyiz. Halk ve hak bildiğimiz bu. Dolayısıyla biz eserler, hizmetler yapıyoruz. Sadece yaptığımız 38 tane spor tesisimiz var. Etlik'teki olimpik yüzme havuzumuzun hala Türkiye'de örneği yok. Bu tesisimizde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah buradan milli sporcularımız yetişecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA