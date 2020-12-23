Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
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Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

23.12.2020 22:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:15
Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği maç ile ilgili attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu. Çakar, "Allah kahretsin. Kadıköy'de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor! Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız" dedi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek hakkında sert ifadeler kullanan Çakar, sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRK FUTBOLUNU REZİL ETTİNİZ!"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Allah kahretsin. Kadıköy'de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor! Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor. Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

NE OLMUŞTU?

Başakşehir'de 70. dakikada Rafael ile 73. dakikada İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rafael'in pozisyonuna tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

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