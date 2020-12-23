Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği maç ile ilgili attığı tweetler sosyal medyada gündem oldu. Çakar, "Allah kahretsin. Kadıköy'de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor! Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız" dedi.