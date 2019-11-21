Ahmet Bulut'tan Falcao ve para açıklaması

21.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 21.11.2019 14:23

Ahmet Bulut sakatlığı devam eden ve tartışmaların odağı durumunda bulunan Falcao hakkında, "Falcao 2-3 haftaya tekrar sahalara döner diye düşünüyorum. Falcao burada çok mutlu. Geri dönmek için günde 6-7 saat çalışıyor" dedi.

"PARAYI SEÇSE ÇİN YA DA ABD'YE GİDERDİ"

Para için Galatasaray'a geldiği konuşulan Kolombiyalı golcü için ise Bulut, "Falcao buraya para için gelmedi, parayı seçseydi Çin'e veya Amerika Birleşik Devletleri'ne giderdi" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Falcao sezon başında Monaco'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edildi. Oyuncunun yıllık bonuslarla 7 milyon euro kazanacak olması da başka bir tartışma konusu olmuştu.

Yıldız isim bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı.