Ahlat BEDESTEM'de kadınlar meslek sahibi oluyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Destek Merkezi'nde (BEDESTEM) açılan kurslara katılan kadınlar yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Destek Merkezi'nde (BEDESTEM) açılan kurslara katılan kadınlar yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Merkez Koordinatörü Bedrana Koç Gülsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde kanaviçe, iğne oyası, tel kırma ve örgü kurslarının verildiğini söyledi.

Kadınların kendilerini evlerinde hissedecek bir ortam oluşturduklarını belirten Gülsar, şunları kaydetti:

"Çocuklu kadınlarımız için kreşimiz var. Kadınlar kurslarda eğitim alırken çocukları da ana sınıfı öğretmenimizin eşliğinde güzel vakit geçirip, eğitim alıyor. Salgın döneminde kadınlar için iyi bir imkan oldu. Kovid-198 kuralları kapsamında eğitimler veriyoruz. Kursumuz Belediye Başkanımız Abdulalim Mümtaz Çoban'ın katkısıyla açıldı. Zamanla kursları genişleterek, farklı branşlar eklemeyi düşünüyoruz."

Kursiyerlerden Emine Balcı ise, eğitimler sayesinde hem meslek sahibi olduklarını hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman