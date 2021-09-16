Agrotec Tarım Fuarı ile Ankara Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı açıldı

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Agrotec Tarım Fuarı ile Ankara Gölbaşı Fuar ve Kurban Alanı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Muhammed Adak, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 42 ilde 1 milyar lira hibe sağladıklarını söyledi.

Adak, "Bu sene de bu illere iki misliden fazla vereceğiz. Tarım ve hayvancılık dışında, kırsal kalkınma kapsamında tüm sektörlere hibe desteği vermeye devam edeceğiz. Bu desteklerimiz inşallah 2023 sonrası da sürecek." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın tarım başkenti olduğunu vurgulayarak, son yıllarda ilde uygulanan kırsal kalkınma projeleri ve verilen çiftçi desteklerinin hem bitkisel hem de hayvansal üretimde ciddi artış sağladığını dile getirdi.

Eskiden 300 bin olan büyükbaş hayvan varlığının 600 bini geçtiğini ve 650 bin olan küçükbaş hayvan varlığının da 2 milyona ulaştığını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Verilen destekler tarımsal hasıla değerini yüzde 30'un üzerinde artırdı. Yaklaşık 15 milyar liraya ulaştı. Ankara olarak karkas et üretiminde ilk sırada yer alıyoruz. 2021 itibarıyla 53 üründe ilk 10'da, 23 üründe ise ilk 3'teyiz. Fuarlar tanışma ve kaynaşma programıdır."

"Böyle bir fuar alanının açılmasından dolayı memnunuz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise şehrin ihtiyacı olan fuar alanını çok amaçlı ve fonksiyonlu şekilde hizmete kazandıranlara teşekkür etti.

Gölbaşı'nın ulaşım açısından metropol ilçe olduğuna dikkati çeken Karakaya, "Gölbaşı, bir yandan da kırsal bir ilçe. Metropolün kırsalla bağlantısını yapan arayüz niteliği taşıyor. Bugün böyle bir fuar alanının açılmasından dolayı memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, fuar alanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, gelecekte fuarda çok daha fazla üreticiyle buluşulması temennisinde bulundu.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan da tarımın ilçe açısından önemine işaret ederek, "Burası yeni teknolojilerle buluşturulması noktasında çok önemli bir buluşma, fuarlar ihracat ve ithalatın artırılmasında önemli yer tutuyor. Burada sadece tarım fuarları değil başka fuarlar da yapılacak." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçenin turizm ve tarım gibi alanlarda stratejik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Tarım fuarlarını Ankara'da yapamıyorduk. İnşallah bundan sonra bu alanda nice fuarlar yapmayı hedefliyoruz. İş makineleri gibi pek çok fuarın burada yapılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışı nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere pek çok ismin telgraf gönderdiği fuar, 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.