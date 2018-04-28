Ağrılı Taraftarlar Sivas'a Gidiyor

Ağrılı taraftarlar yarın Sivas'ta Ağrı 1970 Spor-Artvin Hopaspor play off maçını izlemek için bu gece Sivas'a gidecek. Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, Ağrılıları maça davet ederek kulübe destek çağrısında bulundu.

Ağrı 1970 Spor 3. Lig biletini kapmak için yarın saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Artvin ekibi Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Kazanan takım direk 3. Lig biletini alacak. Maç hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, Ağrı 1970 Spor'un hayati maça çıkacağını ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Maça gelecek olan Ağrılı taraftarlar için ücretsiz çok sayıda otobüs ayarlandığını kaydeden Başkan Yıldırım, taraftarların bugün saat 23.00'te merkez camii arkasında bulunan otoparkta hazır olmalarını istedi.

Yıldırım, "Yarın Sivas'ta çok kritik bir maça çıkıyoruz, rakibimiz güçlü bizde güçlüyüz. Sonuçta her iki takımda 11 kişi oynuyor. Futbolcularımıza güveniyoruz ellerinden geleni yapacaklar. Bizler buna inandık, mutlaka başaracağız. Taraftarlarımız umutsuzluğa düşmesinler. İnşallah maçı kazanıp 17 yıl sonra o kupayı Ağrı'ya getireceğiz ve Ağrı'yı önümüzdeki yıl 3. Lig'de temsil edeceğiz. Bizim taraftarlara ihtiyacımız var. Onlar yaz kış demeden, eksi 5 derecelerde bizi desteklediler. Son bir maçımız kaldı. Tüm mesele olmak veya olmamak, yarın inşallah taraftarlarımızın desteğiyle maçı kazanacağız, yeter ki kimse umutsuzluğa kapılmasın. Tüm Ağrı halkını cefakar ve fedakar taraftarımızı yarın Sivas'a bekliyoruz" dedi. - AĞRI