Ağrı Taşlıçay Deresinin Islah ve Rekreasyon İhalesi Yapıldı

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Ağrı'da dere ıslahı alanında önemli yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, Ağrı merkezden geçen Taşlıçay deresinin ıslah ve rekreasyon projesi ihalesinin yapıldığını bildirdi.



Milletvekili Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, Ağrı merkez ilçesini ortadan ikiye bölen Taşlıçay Deresi, ıslah ve rekreasyon projesi ihalesinin gerçekleştirildiğini ve ekim ayı itibariyle inşaat çalışmalarına başlanacağını belirtti.



İhalenin 12 Eylül tarihinde yapıldığı ve ihaleye 11 firmanın katıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Uzun çaba ve gayretlerimiz neticesinde sayın bakanımızın destekleri ve Başbakanımızın talimatı ile çalışmaları tamamlanan Taşlıçay deresinin ıslahı ve rekreasyon projemizin ihalesi yapıldı. Islah çalışmalarına ilaveten bir karayolu köprüsü, güzergah boyunca ferforje korkuluk, aydınlatma, sağ ve sol sahilde yürüyüş ve bisiklet yolunu içerecek şekilde peyzaj unsurları da yer almaktadır."



Gökçe açıklamasında projenin tamamlandığında ilave sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşların istifade edeceği önemli bir proje olacağını belirterek, "Bu ihaleyle Taşlıçay deresinde toplam 2 bin 135 metre yaz yataklı, tabanı beton kaplı ve beton ağırlıklı kıyı duvarı projelendirilmiştir. Bununla birlikte bir kara yolu köprüsü de ihale muhtevasına dahil edilmiştir. Projenin Ağrılı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.