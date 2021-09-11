Ağrı Dağı Milli Parkı, kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor - Haberler
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Ağrı Dağı Milli Parkı, kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Ağrı Dağı Milli Parkı, kuş popülasyonuyla dikkati çekiyor

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı eteklerinde bulunan milli parktaki sulak alanlar, her mevsim kuşlarla renkleniyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, AA muhabirine, milli parkın sunduğu imkanlar nedeniyle birçok yaban hayvanının burada yaşam alanı kurmayı tercih ettiğini söyledi.

Milli park içindeki sulak alanların özellikle kuşlar için önemli olduğunu ifade eden Çelik, "Özellikle Ağrı Dağı'ndan gelen kaynak sularıyla beslenen Bulakbaşı Sulak Alanı, sazlık, bataklık, çayırlık gibi birçok farklı habitat tipiyle yılın dört mevsiminde birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

Bölgede görülen büyük kuş türlerinin kuş gözlemi, yaban hayatı turizmi ve turizm için dikkat çekici bir zenginlik olduğunu aktaran Çelik, "Burada bulunan özellikle erguvani balıkçıl kuş türü, transit bir türdür. Bu türü biz burada görüntüledik. Erguvani balıkçıl burada beslenirken gri, sığır balıkçıl, büyük ve küçük akbalıkçılı burada görmek mümkün." diye konuştu.

Yılın bu dönemlerinde suyun azalmasıyla oluşan bataklığın, başta balıkçıl kuşları olmak üzere farklı kuş türlerine uygun beslenme alanları oluşturduğunu anlatan Çelik, "Bazı kuş türleri vardır, su seviyesi yüksek olduğu zaman bu türleri görmek mümkün. Mesela ördek türleri, dalarak beslenen türler, suyun bol olduğu zamanlarda dalıp beslenir. Sular geri çekildiği zaman tür popülasyonu tamamen değişiyor, onun yerine farklı kuş türleri geliyor. Yüzeyden beslenen, daha çok çamur içerisinde beslenen kuş türleri ise artıyor." dedi.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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