Ağrı'da kurulacak tesis Türkiye'yi yıllık 100 ton altın üretim hedefine yaklaştıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağrı'da kurulacak tesis Türkiye'yi yıllık 100 ton altın üretim hedefine yaklaştıracak

Ağrı'da kurulacak tesis Türkiye'yi yıllık 100 ton altın üretim hedefine yaklaştıracak
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, geçen yıl gerçekleştirilen 42 ton altın üretimiyle ekonomiye 2,4 milyar dolar kazandırıldığını belirterek, "Ağrı'da temeli atılan altın madeni tesisi ülkemizin altın üretiminin yıllık 100 ton hedefine ulaşmasında çok önemli...

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, geçen yıl gerçekleştirilen 42 ton altın üretimiyle ekonomiye 2,4 milyar dolar kazandırıldığını belirterek, "Ağrı'da temeli atılan altın madeni tesisi ülkemizin altın üretiminin yıllık 100 ton hedefine ulaşmasında çok önemli katkı sağlayacak." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltmak için altın potansiyelini ekonomiye kazandıracak yatırımların "stratejik" kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yüksek altın potansiyeline rağmen geçen yıl 25 milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Altına ilgi fazla olunca ithalatı için ödenen para da dış ticaret açığını artırıyor. Uluslararası standartlarda altın üretimi yapan işletmelere ve altın rafinerilerine sahibiz. Borsa İstanbul'da altının alım-satım ve ithalatını yöneten Kıymetli Madenler Piyasamız ve çok güçlü bir mücevher sektörümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, mücevherat tasarımını, işçiliği, pazarlamayı uluslararası standartlarda yapabilecek yüzlerce uzman yetiştiğine işaret ederek, Türkiye'nin altın sektöründe ham maddeden nihai ürüne kadar üretim basamaklarının hepsini başarıyla tamamlayan ender ülkelerden olduğunu söyledi.

Türkiye'deki altın madenciliği uluslararası standartlarda

Geçen yıl gerçekleştirilen 42 ton altın üretimiyle ekonomiye 2,4 milyar dolar katkı sağlandığını vurgulayan Yılmaz, üretilen altının 11,5 tonunun devlete vergi ve izin bedelleri olarak ödendiğini kaydetti.

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni'nde Ağrı'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi bulunduğu müjdesini verdiğini anımsatarak, "Türkiye'de üretilen madenlerin ekonomiye katkı sıralamasında altın ilk sırada yer alıyor. 6 bin 500 ton altın potansiyelimizin henüz 1500 tonunu üretilebilir altın rezervine dönüştürebildik. Ağrı'da temeli atılan altın madeni tesisi ülkemizin altın üretiminin yıllık 100 ton hedefine ulaşmasında çok önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

Türkiye'deki altın madenciliğinin Avrupa standartlarında yapıldığını aktaran Yılmaz, "Kanada, ABD, Avustralya, Finlandiya veya İsveç gibi gelişmiş ülkelerde altın nasıl aranıyor, nasıl çıkarılıyor, siyanürle nasıl ayrıştırılıyorsa ülkemizde de aynı teknoloji ve yöntemlerle yapılıyor. Hem çevreyi hem insan sağlığını koruyarak gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir madencilik nasıl yapılıyorsa biz de aynı şekilde yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 712 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 737 milyon dolar oldu.
Üreticiler arasında 'katil' olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
Üreticiler arasında "katil" olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağrı'da kurulacak tesis Türkiye'yi yıllık 100 ton altın üretim hedefine yaklaştıracak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:16:38. #1.15#

title