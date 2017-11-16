Ağrı'da Kosgeb Girişimcilik Eğitimleri Devam Ediyor

KOSGEB Ağrı İl Müdürü Hüsamettin Arvas, 4 gün süren uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamladıklarını ve eğitimin sonunda 25 girişimcinin sertifika almaya hak kazandığını açıkladı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arvas, Ağrı ilinde uygulamalı girişimcilik eğitimlerine yoğun başvuru olduğunu, söz konusu talebin karşılanabilmesi için KOSGEB olarak çaba sarf edeceklerini ifade etti. İlerleyen zamanlarda da sık sık eğitim açacaklarını belirten Arvas, "Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan vatandaşlarımız kendi işyerlerini açtıklarında eğitim kapsamında edindikleri bilgilerle daha şuurlu hareket etmektedir. KOSGEB'in desteğini arkasına alan girişimcilerimiz uzun ömürlü sürdürülebilir işletmelerle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.



KOSGEB'in her zaman KOBİ ve girişimcilerin hamisi olacağını söyleyen Arvas, katılım belgesi alan girişimcilere girişimcilik mevzuatı kapsamında iş yerlerini açtıkları takdirde 50 bin TL'ye kadar hibe, 100 bin TL'ye kadar faizsiz geri ödemeli destek verileceğini söyledi.



Arvas, "KOSGEB destekleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların www.kosgeb.gov.tr kurumsal web adresinden ya da 444 1 567 numaralı çağrı merkezinden en sağlam bilgileri alabilirler. Piyasada yalan yanlış bilgiler vererek Ağrılı vatandaşları aldatmak isteyenlere asla itibar etmemelerini, gerekirse KOSGEB Müdürlüğüne gelerek bizzat bilgi edinmeleri gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. - AĞRI