Ağrı'da kaz desteği ile kadınlara iş imkanı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde üç etaptan oluşan "Kınalı Ellerin Kaza Dokunuşu" projesi kapsamında 50 kadına toplam 2 bin 500 adet kaz dağıtımı yapıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde üç etaptan oluşan "Kınalı Ellerin Kaza Dokunuşu" projesi kapsamında 50 kadına toplam 2 bin 500 adet kaz dağıtımı yapıldı.

Hamur Kaymakamlığı ve Hamur İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kadın istihdamı amacıyla hayata geçirilen "Kınalı Ellerin Kaza Dokunuşu" projesinin üçüncü etabında 50 kadına 2 bin 500 adet kaz palazı ve civciv yemi dağıtımı yapıldı. Ordu'dan Ağrı'ya getirilen kazlar, İlçe Tarım Müdürlüğü binası önünde yüzde yüz hibe desteğiyle kadın çiftçilere teslim edildi.

Üç aşamadan oluşan projenin tamamlandığını söyleyen Hamur İlçe Tarım Müdürü Turan Çeçen, "Hamur Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünün ortak projesi ile 50 kadın hemşerimize 50 adet kaz verdik. Yani toplamda 2 bin 500 adet kaz palazı dağıtımı yaptık. Bu projenin üçüncü aşaması. Projemizi tamamladık. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

"Ben bu kazların üretimini yapıp çoğaltmak istiyorum"

Bu tarz projelerin kadınlar açısından çok önemli olduğunu belirten Sevda Duru adlı vatandaş, Ağrı Valiliği tarafından sağlanan kuluçka makinalarıyla kazların üretimini yapacağını söyleyerek, "Öncelikle böyle bir projeyi başlatıp biz yöre kadınlarına hem iş imkanı hem de destek sağlayan başta sayın kaymakamımız ve ilçe tarım müdürümüz olmak üzere tüm personellere teşekkür ediyorum. Böyle güzel projelerin devamını bekliyoruz. Ben bu kazların üretimini yapıp çoğaltmak istiyorum. Valiliğimiz tarafından bize verilen kuluçka makinalarıyla bunların üretimine geçeceğiz. İnanın çok muyluyum. Özellikle böyle şeylerin olması kadınlar açısından çok güzel oluyor. İnsan mutlu oluyor. Bir şeyleri başarmak güzel" şeklinde konuştu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde kaz üreticiliği yapan ve proje kapsamında kazları teslim etmek için Ağrı'ya gelen Adem Zengince, "Ordu'nun Kumru ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu kazlarla üretime başladık. Bu vesileyle ürettiğimiz kazları Tarım Bakanlığımızın kurmuş olduğu Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) müracaat ederek, Ağrı'da Hamur Kaymakamlığının yapmış olduğu projeyi öğrendik. Yetiştirdiğimiz civcivleri 20 günlük, 1 aylık olarak Hamur Kaymakamlığına teslim ettik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Hilmi Güler'e, Tarım İl Müdürü Kemal Yılmaz'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çinicioğlu'na, Kumru Belediye Başkanımız Yusuf Yalçuva'ya teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı