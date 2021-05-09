Ağaoğlu: "Trabzonspor ruhuna yakışır mücadele örneği sergiledik"
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Ağaoğlu: "Trabzonspor ruhuna yakışır mücadele örneği sergiledik"

Ağaoğlu: 'Trabzonspor ruhuna yakışır mücadele örneği sergiledik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bordo-mavililerin Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan tüm zorluklara rağmen Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.

Bordo-mavililerin Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan tüm zorluklara rağmen Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergilediklerini söyledi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Trabzonspor Dergisinin 185. sayısında yer alan yazısında, 7 aydır devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Yedi ayı aşkın süredir devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştık. Bu sezon COVID-19 salgını, yaşadığımız sakatlıklar ve benzeri sorunlar hepimizi çok yordu. Artan takım sayısı, sıkışık fikstür gibi yönetilmesi zor durumlara rağmen futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız Yanyana durduk. Taraftarımızın desteğini kalbimizde hissederek, büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik" dedi.

"Türkiye'nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık"

Son zamanlarda sürekli şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Sportif anlamda son iki sezon sürekli yarışın içerisinde olduk, şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve 10 yıl sonra müzemize iki kupa götürdük. Ekonomik alanda başarılı bir yönetim anlayışı sergiledik, kulübün finansal durumunu sürdürülebilir hale getirdik, altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncuları takıma kazandırdık. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya Türkiye tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki; tüm bunları başarmış bir Trabzonspor var artık. Tabii ki yaptıklarımızdan tam anlamıyla memnun değiliz. Çünkü hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük. Bu hedeflere uzanmak için her gün ter döken, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi Avrupa'nın yakından takip ettiği futbolculara sahip, Türkiye'nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık" dedi. Bunları yaparken geçmişi unutmadıklarını belirten Ağaoğlu, "Çünkü bugünlere kolay zamanlardan geçerek ulaşmadık. Bizim için zorluklarla doluydu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olarak, bu takıma ve camiaya sevdalı bir insan olarak; asla ve asla şikayet etmeden ve yorulmadan çalıştım. Ekip arkadaşlarım da aynı şekilde gece gündüz demeden mesai harcadılar. Şundan emin olun ki geldiğimiz nokta, Trabzonspor'un sportif ve finansal anlamda geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinin göstergesidir. Elbette ki bu süreçte en üzgün olduğumuz konu taraftarlarımızdan, onların enerjisinden ve gücünden mahrum kalmamızdı. Motivasyonumuzu perçinleyen güzide taraftarlarımızın yer almadığı sessiz tribünlere karşı sahaya çıkmak büyük bir eksiklikti. İnşallah bu zor günler de geçecek. Salgın dönemini sağlıklı şekilde atlatıp sizlerle buluşacağımız günlere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Formalarımıza daha fazla rağbet göstermenizi özellikle rica ediyorum"

Taraftarlarımıza dünden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyleyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Stadyum gelirlerinden yoksun olmamız ve salgın nedeniyle firmaların sponsorluk anlaşmalarına yanaşmaması, gelirlerimizin de ciddi anlamda azalmasına yol açtı. Bu yüzden her yeni sezon öncesinde büyük heyecanla beklediğiniz formalarımızı sizlerle buluşturduğumuzda eskisinden daha fazla rağbet göstermenizi özellikle rica ediyorum. Bordo ve Mavi renklerin asaletini, şanlı tarihimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı yansıtan renk ve tasarımlarıyla TS Club'larda satışa çıkacak formaları çok beğeneceğinize eminim. Mübarek Ramazan aynının son günlerini yaşadığımız şu dönemde, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, ayrıca Cumhuriyetimizin en müstesna günlerinden biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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