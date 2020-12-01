Afyonkarahisar Ticaret Borsası
01.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:52
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|50, 00
|Karkas et
|HTS
|24,25
|40,00
|Kırıntı et
|HTS
|20,00
|20,00
|Buğday
|HMS
|1,85
|2,80
|Arpa
|HMS
|1,40
|2,00
|Mısır
|HMS
|2,10
|2,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz
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