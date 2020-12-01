Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

01.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:52
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 45, en yüksek 50 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ???????

Ürünün cinsi

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Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,00

50, 00

Karkas et

HTS

24,25

40,00

Kırıntı et

HTS

20,00

20,00

Buğday

HMS

1,85

2,80

Arpa

HMS

1,40

2,00

Mısır

HMS

2,10

2,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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