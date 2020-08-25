Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
25.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:24
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|25,00
|40,00
|Kemiksiz et
|HTS
|40,75
|89,50
|Arpa
|HMS
|1,10
|1,35
|Buğday
|HMS
|1,70
|1,98
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA