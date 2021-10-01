AFYONKARAHİSAR'DA ŞÜPHELİ ÇANTA KORKUTTU

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (DHA) - AFYONKARAHİSAR Merkez 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde kaldırımdaki çantadan şüphelenen esnaf, polisi aradı. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu görüldü.

Afyonkarahisar Merkez'de bulunan 2. Dumlupınar Caddesi'nin kaldırımında bir işletmenin önünde otomobil tekerine yaslı duran çantayı gören esnaf, şüphelendikleri için durumu polise bildirdi. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerini şeritle çeviren polis, yolu ve kaldırımı araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler, inceledikleri çantayı fünye bağlayarak patlattı. Çantanın boş olduğunu gören polis ekipleri, daha sonra yolu ve kaldırımı yaya trafiğine açtı.