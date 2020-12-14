Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye ceza yazıldı
14.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:34
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye ceza kesildi.
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Sandıklı, Emirdağ, Dinar ve Evciler ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Kentte tedbirlere uymayan 60 kişiye idari para cezası yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz