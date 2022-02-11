Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'ın haşhaş, vişne, sucuk, yumurta üretiminde Türkiye birinci olduğunu belirterek Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretildiğini vurguladı.

KAYSERİ (İHA) - Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Afyonkarahisar'ın haşhaş, vişne, sucuk, yumurta üretiminde Türkiye birinci olduğunu belirterek Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretildiğini vurguladı.

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte üretimi yapılan tarımsal ve hayvansal ürünler hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar'da kuraklık nedeniyle buğday üretiminin düştüğünü belirten Acar, "Geçen yıl 441 bin ton buğday üretimi oldu. Geçen yıllarda 600 bin ton olan buğday üretimi kuraklık nedeniyle düştü" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da bal üretiminin ciddi oranda düştüğünü belirten Acar, orman yangınları nedeniyle 2020 yılında bin ton balın üretildiği Afyonkarahisar'da 400 ton bal üretiminin olduğunu kaydetti

Afyonkarahisar'ın üretiminde önde olduğu ürünlerden bahseden Acar, "Haşhaş üretiminde Türkiye birincisiyiz, yine vişne üretiminde birinciyiz. Lavanta ve bezelye üretiminde Türkiye 2.'siyiz. Ayrıca hayvansal üretimde, sucuk üretiminde açık ara Türkiye birincisiyiz. Yine pastırma üretiminde Türkiye birincisiyiz. Bize en yakın Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretimimiz var. Yumurta üretiminde Türkiye birincisiyiz. Süt üretiminde de Türkiye 8.'si Afyonkarahisar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Kayseri'nin 8-9 katı sucuk üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

İbrahim Acar, Karahisar, Kayseri, Tarım, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title