Afyonkarahisar'da "Doktor" unvanlı öğretmen "Yılın Çalıkuşları"ndan biri oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Afyonkarahisar'da "Doktor" unvanlı öğretmen "Yılın Çalıkuşları"ndan biri oldu

24.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:29
Afyonkarahisar'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilde belirlenen "Yılın Çalıkuşları" etkinliği kapsamında Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Kaplan, yılın öğretmenleri listesine, akademik alanda yaptığı başarılı çalışmalar ile hak ettiği "Doktor" unvanı ile girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı gösteren, projeler geliştiren, yetenekli öğrencileri topluma kazandıran öğretmenler arasından "eğitimde fark oluşturan 81 öğretmen" belirlendi. Afyonkarahisar'da yılın öğretmeni Hamidiye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Kaplan oldu.

Kaplan, AA muhabirine, öğretmenliğin fedakarlık olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin, öğrencileri kendi evlatları gibi gördüğünü belirten Kaplan, "Onların hem kişisel gelişimlerine hem de akademik gelişimlerine katkı sağlamaya çalışırız. Çünkü bunu pandemi süreciyle de çok belirgin olarak yaşadık. Belki aramıza mesafeler girdi ama onlarla olan irtibatımız hiç kopmadı." dedi.

Evlerinde onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını ve bu süreci sağlıklı atlatmalarına yardımcı olduklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Çünkü öğretmenliğin gerçek anlamı budur fedakarlıktır. Her fırsatta hem kişisel, hem akademik gelişimi tamamlamak ve geliştirmek üzere çeşitli projelerde yer almaya çalıştım. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında yürütülen Deha projesinde Hollanda gezimiz oldu. Bu gezi sırasında Hollanda'nın eğitimi, birikimi ve değerleri hakkında bilgiler edindim. Orada edindiğim bilgi ve tecrübelerimi sahaya öğrencilerime yansıttım. Böylelikle öğrencilerimin sadece yerel anlamda değil ulusal anlamda da gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

İlgili Haberler

'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu
'Doktor' unvanlı öğretmen 'Yılın Çalıkuşları'ndan biri oldu
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler Günü için hazırlanan videodaki 'hediye' sahnesi duygulandırdı
AFYONKARAHİSAR - Öğretmenler Günü için hazırlanan videodaki "hediye" sahnesi duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu İrem Derici Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Cenk Tosun Erol Bulut Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da "Doktor" unvanlı öğretmen "Yılın Çalıkuşları"ndan biri oldu - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 12:32:26. #1.14#
title