Afyonkarahisar'da atlı sporcular, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
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Afyonkarahisar'da atlı sporcular, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Afyonkarahisar'da atlı sporcular, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Döğer beldesi Fatih Mahallesi'nde bir araya gelen 25 atlı sporcu, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Döğer Kervansarayı'nın önüne kadar ilerledi.

Sporcular, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Kulüp üyeleri, şehit Filistinliler için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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