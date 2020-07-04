Afyonkarahisar'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma ve polisin ortak operasyonunda gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

04.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:50

Afyonkarahisar'da jandarma ve polisin ortak operasyonunda gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü, kentte "hırsızlık şüphelisi şahısların takibi ve yakalanması" amacıyla ortaklaşa çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonda hırsızlık şüphelileri B.U, C.A, M.A ve R.A'yı bir araç içerisinde yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinde il genelinde 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

Manşet

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