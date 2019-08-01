- Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol Takımı yöneticileri yeni hedeflerini anlattı

Kulübün Yönetim Kurulunda erkekler, Denetim Kurulunda ise kadınlar yer alıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Yüntaş Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri, düzenledikleri basın toplantısında kulübün kısa ve uzun vadeli hedefleri ile yeni sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı olan Kulüp Başkanı Murat Öner başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri; Ercan İşlek, İbrahim Yılmaz, Mehmet Kocabıçakoğlu ve Orhan Meydanoğlu ile Denetim Kurulu üyeleri; Fatma Gamze Kılıç, Saliha Kılınçarslan ve Sibel Bilen, Voleybol İl Temsilcisi Savaş Aslan, Başantrenör Burak Hascan ve Altyapı Antrenörü Ömer Pınar katıldı.

Kulübün Yönetim Kurulunda erkek, Denetim Kurulunda ise kadınların yer almasının kamuoyu nezdinden bir farkındalık oluşturma düşüncesiyle yapıldığını belirten Kulüp Başkanı Murat Öner, "Öncelikle geçmiş dönemde kulübümüze katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in girişimleriyle kulübümüzü yeniden yapılandırırken, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim oluşturmak istedik. Bu yüzden belediyemiz, valiliğimiz ve kamu kurumlarımız ile işadamlarımızın ağırlıkta olduğu bir yönetim planlaması yaptık. Yönetim Kurulunu erkeklerden, Denetim Kurulunu ise kadınlardan oluşturduk ki buradaki amacımız da topluma mesaj vermek ve farkındalık oluşturmak. Ancak bunun yanında, şehrimizdeki voleybolla ilgili tüm paydaşların bilgisine ve tecrübesine kesinlikle ihtiyacımız var" dedi.

MEVCUT KADROYLA PLAY-OFF'U HEDEFLİYORUZ

Yeni sezonda takımın başında Başantrenör Burak Hascan'ın görev yapacağını kaydeden Başkan Murat Öner, "Burak hocamız geçen yıl takımın kaptanıydı bu sezon da inşallah başantrenör olarak görev yapacak. Şu anda tamamı şehrimizin çocuğu olan 20 gençle yeni sezon hazırlıklarına başladık. A Takım'dan 7 oyuncuyla anlaşma sağladık. İnşallah onlar da bayramdan sonra takımla çalışmalara katılacaklar. Bu kadroyla play-off mücadelesini hedefliyoruz. Şu anki bütçeyle planladığımız bu. Eğer spor kamuoyu, şehrimizdeki tüm paydaşlar ve işadamlarımız destek verirse hedefimizi yükseltir, yeniden Efeler Ligi'ne çıkmak için mücadele ederiz" diye konuştu.

DESTEK ALIRSAK EFELER LİGİNİ ZORLAMAK İSTİYORUZ

Bütçe planlamasıyla ilgili de bilgi veren Öner, "Bizim bu yılki bütçe planlamamız yaklaşık 550 bin TL civarında. Geçen yıldan Efeler Ligi'nden kalan 550 bin TL civarında borç var. Yani tahminen 1 milyon 100 bin liralık bütçeyle biz bu işi götürmeyi amaçlıyoruz. Bu bütçe bizi play-off oynamak için zorlayan bir bütçe. Daha önce de söylediğim gibi eğer destek alırsak Efeler Ligini zorlamak istiyoruz. Bu konuda, kaynak oluşturmak için reklam ve sponsorluk destekleriyle ilgili yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Yine yönetim olarak sosyal sorumluluk projeleri üreteceğiz. Aslında sosyal faaliyetlere aç bir şehiriz. Bu yüzden sporun cazibesini kullanarak, çocuklarımızı internet kafe köşelerinden kurtarıp, boş vakitlerini sportif etkinliklerle geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

2 YA DA 3 TAKIMLA BÖLGESEL LİGE KATILACAĞIZ

Altyapıya çok büyük önem verdiklerini dile getiren Murat Öner, "Gençlerimizle özel olarak ilgilenip bu sezon üç ya da dördünü A Takıma katmayı hedefliyoruz. Ayrıca müsabaka heyecanını tatmaları ve formda kalmaları için gençlerimizle bölgesel lige katılacağız. Eğer oyuncu sayısı yeterli olursa iki takımla katılabiliriz. Böylelikle iki genç takımımız arasında rekabette olacaktır. Yine bir bayan voleybol takımı kurarak, onlarla da bölgesel lige katılmayı amaçlıyoruz. Yaz okulları kapsamında, kulübümüzün şu anda 75'in üzerinde sporcusu var. Diğer spor kulüplerimizde de bu şekilde planlamamız var. Ayrıca, daha önceden dışarıda kalan Afyonkarahisarlı sporcuları yeniden kazanıyoruz. Bu sporcularımızın diğer gençlere rol model olmasını, onların da bu durum karşısında, 'ben de burada oynayabilirim' diyerek takımlarımızı sahiplenmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım yöneticileri daha sonra Başantrenör Burak Hascan yönetiminde yeni sezona hazırlanan genç oyuncuların idmanına katıldı.

Kaynak: İHA