Afşin Hatipoğlu kimdir? Afşin Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?
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Afşin Hatipoğlu kimdir? Afşin Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

15.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:15
Afşin Hatipoğlu kimdir? Afşin Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

Afşin Hatipoğlu kimdir son günlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Afşin Hatipoğlu kaç yaşında, nereli sorusu da araştırılan konular arasında. İşte Afşin Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Eğitim, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazan Afşin Hatipoğlu hakkında detaylar...

AFŞİN HATİPOĞLU KİMDİR?

Afşin Hatipoğlu, Eğitim, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 3Y Hukuk Soru Havuzu - Borçlar Hukuku, 3Y Hukuk Soru Havuzu - Medeni Hukuk, 3Y Hukuk Soru Havuzu - Ticaret Hukuku, 3Y Hukuk Soru Havuzu - İcra - İflas Hukuku olarak sayılabilir.

Afşin Hatipoğlu kitapları; 4T Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Afşin Hatipoğlu tarafından yazılan son kitap "3Y Hukuk Soru Havuzu - Medeni Hukuk", 4T Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

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