Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak

Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak 100 dönüm arazisi olan bir çiftçinin lavanta ekimi ile yıllık geliri en az 150 bin lira para olacak Afşin Belediye Başkanı Güven: "En büyük hedefimiz yerel kalkınma ile gençlerimizin gurbete gitmek yerine burada büyüyüp, burada evlenip...

Afşin'de kırsal kalkınma aromatik bitkilerle sağlanacak

100 dönüm arazisi olan bir çiftçinin lavanta ekimi ile yıllık geliri en az 150 bin lira para olacak

Afşin Belediye Başkanı Güven:

"En büyük hedefimiz yerel kalkınma ile gençlerimizin gurbete gitmek yerine burada büyüyüp, burada evlenip ve burada yaşlanmalarıdır"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 15 köklük bir serüven ile lavanta yetiştiriciliği yolculuğuna başlayan Afşin Belediyesi, 15 bin köklük bahçe ve yaklaşık 500 dekarlık tarla ile lavanta yolculuğa devam ediliyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçede kırsal kalkınmanın aromatik bitkilerle sağlanacağını belirterek, "En büyük hedefimiz yerel kalkınma ile gençlerimizin gurbete gitmek yerine burada büyüyüp, burada evlenip ve burada yaşlanmalarıdır" dedi.

Tıbbi aromatik bitkilerin tesisleşme, üretim, markalaşma ve pazarlama çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Güven, "Biz tarım sektöründe ilerlememiz gerektiğini düşündük. Tarımda da özellikle tıbbi aromatik bitkiler konusunda katma değeri yüksek olması, üretim imkanları açısından Afşin'in avantajlı olmasını değerlendirerek tıbbi aromatik bitkiler konusuna karar verdik. Süreçte adım adım ilerliyoruz ve bu işin tarımsal, endüstriyel ve pazarlama sorununu çözdük. Akademik çevrenin de konuya hassasiyet göstermesi için gerekli çalışmaları yaptık. Biz tıbbi aromatik bitkiler konusunda sonuca ulaşabilmek için ve yerel kalkınmayı sağlayabilmek için tüm çalışmalarımızı 4 yıllık süre zarfında tamamladık. Bugün geldiğimiz bir nokta ile çok büyük bir lavanta tarlamız, tek başına Türkiye'nin en büyük tarlası, örnek çiftçilerimiz var. Bu kapsamda üretim tesisimiz hayata geçiyor" dedi.

Lavanta bahçesinde fotoğraf çekmek isteyenler için çalışmalar yaptıklarını ve turizm atılımını da gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Güven, "Turizm temsilcilerini ağırladık ve sahayı birlikte gezdik. Pazarlık ve planlamalarını yaptılar Haziran ayı sonu itibariyle lavanta fotoğraf turları başlayacak. Bu süreçte tarımsal, endüstriyel, tesisleşme, pazarlama ve bir marka oluşturma gibi çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah özellikle turizm başta olmak üzere sonuçlarını almaya başlayacağız" dedi.

Hedefinin Afşinli gençlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Başkan Güven, lavanta üretimi ile elde edilen gelir rakamlarını da özetledi.

Afşin'in köylerinde de lavanta ekimlerinin yapıldığını söyleyen Başkan Güven, "Afşin'de yaşayıp 100 dönüm kıraç arazisi olan bir insanın evini geçindirmesi mümkün değil. Kıraç arazide hububat üretiminde yıllık dönüm başına 150 - 200 lira kazandığını düşünürsek, yıllık geliri 15 ile 20 bin lira arasında olur. Aynı çiftçimizin lavanta ekimi yaptığını düşünürsek 100 dönümlük arazide ürün elde ettiğini düşünürsek en az 150 bin lira para kazanacak. 15 bin lira yerine 150 bin lira kazanacak. Afşin kırsal kalkınmasını aromatik bitkilerle sağlayacak. En büyük hedefimiz yerel kalkınma. Afşin deki bir gencimizi gurbete çıkmaktan koruduğumuzda burada doğup, burada büyüdü ve burada evlendiğinde en büyük hizmetim bu olacak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY