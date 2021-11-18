Afrika'da El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı rehinenin eşinden ABD'ye suçlama

Nijer'de beş yıl önce terör örgütü El Kaide tarafından kaçırılan Amerikalı insani yardım görevlisi Jeff Woodke'nin eşi, kocasını kaçıranların milyonlarca dolar fidye istediğini belirterek ABD yönetiminin "kısıtlamaları" nedeniyle söz konusu miktarın toplanamadığını söyledi.

Els Woodke yaptığı açıklamada, kocası Jeff Woodke'nin, El Kaide'nin Sahra Altı Afrika'daki kolunun elinde olduğu inandığını ve bu yaz itibarıyla kocasının hayatta olduğuna dair bilgiler aldığını kaydetti.

Woodke, grubun lideri Iyad Ag Ghali'nin rehinelerin serbest bırakılması için müzakereler yaptığını da anlattı.

Ghali'ye hitaben İngilizce ve Fransızca konuşma yapan Woodke, "Bunu gerçekleştirecek güce sahip tek kişi sensin. Jeff'i serbest bırakmak şefkat ve merhamet gerektirecek ancak bunlar güçlü ve cesur liderlerin özellikleri." dedi.

Öte yandan, ABD hükümetinin kocasının kaçırılmasına ilişkin yaklaşımını eleştiren Woodke, kocasının davasıyla ilgili ayrıntıları ifşa etmesi halinde yeterli oranda bilgilendirilmeyeceğinin söylendiğini aktardı.

Woodke, kocasını kaçıranların milyonlarca dolar fidye talep ettiğini söyleyerek, ABD'li yetkililerin fidyenin toplanması ve ödenmesi konusunda çabaları kolaylaştırmadığını kaydetti.

ABD'nin rehine davalarında fidye ödemelerini teşvik etmediği aktarılırken, Woodke, "ABD hükümeti tarafından o kadar çok kısıtlama getirildi ki fidye toplamak için herhangi bir anlamlı girişim fiilen yasaklandı." şeklinde konuştu.

İnsani yardım görevlisi Jeff Woodke, Ekim 2016'da Nijer'in Abalak kentinde kaçırılmıştı.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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