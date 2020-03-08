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Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus, Afyon, Spor

AFJET Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında AFJET Afyonspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu.

08.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:29
AFJET Afyonspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ardından

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında AFJET Afyonspor sahasında Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.


Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Ergün Pembe, "Öncelikle her, iki takımı da tebrik ederim iyi mücadele ettiler, özellikle kendi takımımı. Afyon takımında bir çıkış vardı biz iyi başlamamıştık, beş maçın dördünü kaybetmiştik. Futbolcularımı alınlarından öpüyorum, futbol böyle bir şey, bu gün de iyi mücadele ettiler. Futbolun güzelliği bu, futbolcularım bıkmadılar yılmadılar ekonomik sıkıntılarımız olmasına rağmen iyi mücadele ettiler. İlk maçta 3-0 yenilmiştik bu bir rövanştı, bugün izleyenlere güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum üç golle kazandığımız için mutluyuz son dakikalarda gol de yiyebilirdik ama iyi hazırlanmıştık maça, öz güven kazanma alışkanlığı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün, "Öncelikle çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç olmadı, bir sıfır öne geçtiğimiz maçı kaybettik. Parça parça iyi oynadık, rakip galibiyeti bizden daha çok istedi hak etti de. Galibiyet için iyi oyun sergileyemedik Play-off yolunda büyük yara aldık" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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