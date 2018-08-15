Afganistan'da Taliban'dan Askeri Üsse Saldırı: 38 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 38 askerin öldüğü bildirildi. Birçok askerin yaralandığı saldırı da çok sayıda militanın da öldüğü ifade edildi.

38 ASKER ÖLDÜ, BİRÇOK ASKER YARALANDI

Baglan İl Şura Başkanı Safdar Muhsini, militanların, Baglan'ın Alaaddin bölgesindeki askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 38 askerin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda birçok askerin yaralandığını belirten Muhsini, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü ifade etti.

70 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİA ADİLDİ

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda üssün kontrolünü sağladıkları ve 70 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Öte yandan Taliban militanlarının dün sabah saatlerinde Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç ilçesindeki askeri kampa düzenlediği saldırıda 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.