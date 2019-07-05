AFCON Tur Of 16: Cezayir vs Gine

Cezayir ile Gine arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Cezayir, şu ana kadar turnuvadaki en tehlikeli ve tutarlı takımlardan biri olarak oyuna başladı. Gine gruplarında üçüncü oldu ve şimdiye dek iki hedefine eklemeleri için kilit adamlarından Mohamed Yattara'yı arayacaklar.

Cezayir ile Gine arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Cezayir, şu ana kadar turnuvadaki en tehlikeli ve tutarlı takımlardan biri olarak oyuna başladı. Gine gruplarında üçüncü oldu ve şimdiye dek iki hedefine eklemeleri için kilit adamlarından Mohamed Yattara'yı arayacaklar.

Kaynak: Dugout

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