AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı
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AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupanın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini bildirdi.

17.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:38
AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupanın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebildiklerini bildirdi.

AFAD, Twitter hesabından, deprem gözlem istasyonu sayısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığı belirtilen paylaşımda, "Avrupa'nın 2'nci büyük deprem gözlem ağıyla depremleri daha hassas ölçebiliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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