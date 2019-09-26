AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin

26.09.2019 15:20

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin" diye konuştu.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Deprem bazı binalarda hasara yol açmış olabilir. Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD'dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler. Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri) sürebilir. Yer kabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: CAN KAYBI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamasında "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ BİR DEPREM"

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, İstanbul'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, "Bu deprem daha önce olan bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. 5.8 daha ciddi. 4.6 olanlar yapılara etki edecek bir deprem değil. 6. orta şiddetli bir deprem oluyor" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Üzerinde deprem beklentimiz olan bir fayın ve onun çevresindeki bazı fayların getirdiği bir deprem. Özellikle merak edilen geleceğe yönelik gerçekten net cevabı olmayan bir soru. Deprem aktivitesi birbirini izlemesi gerekiyor. Bu aşamada çok fazla bir şey mümkün değil. Bölge kritik bir bölge ve üzerinde büyük bir deprem olması beklenilen bir bölge. Bu tamamen artçılarından sonra gidebilir ya da bunun arkasında bir süre daha deprem sürebilir. Bekleyip görmek gerekiyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI: 28 ARTÇI YAŞANDI

Yaşanan deprem sonrası can kaybının olmadığına dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 artçı depremin de yaşandığını ifade etti.