ADÜ'lü öğretim üyesi iki adet hemşirelik tanısı kabul edildi
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ADÜ'lü öğretim üyesi iki adet hemşirelik tanısı kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADÜ'lü öğretim üyesi iki adet hemşirelik tanısı kabul edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülengün Türk'ün, iki hemşirelik tanısı, Uluslararası Tanı Sınıflama Sistemi'ne kabul edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülengün Türk'ün, iki hemşirelik tanısı, Uluslararası Tanı Sınıflama Sistemi'ne kabul edildi.

Prof. Dr. Gülengün Türk'ün, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elem Kocaçal ile iş birliği sonucunda uluslararası bir tanı sınıflama sistemi olan NANDA-International'a önerdikleri "Ineffective Lymphedema Self-Management" ve "Ineffective Lymphedema Risk Self-Management" hemşirelik tanıları NANDA-International Nursing Diagnoses Definitions andClassification 2021-2023 kitabında yayınlandı.

Kabul edilen tanılarla hemşirelik taksonomisine katkı sağlandığını belirten Prof. Dr. Gülengün Türk, uluslararası yayınlanan kitapta ülkemizden sadece üç akademisyenin hemşirelik tanılarının yer aldığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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