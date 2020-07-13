ADÜ Haber Dergisi'nin 153. sayısı okurlarla buluştu
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ADÜ Haber Dergisi'nin 153. sayısı okurlarla buluştu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Haber Dergisi'nin 153. sayısı olan Haziran 2020, yayımlandı.

ADÜ Haber Dergisi'nin 153. sayısı okurlarla buluştu
13.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:58

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Haber Dergisi'nin 153. sayısı olan Haziran 2020, yayımlandı. ADÜ Haber Dergisi'nde, Haziran ayını da dolu dolu geçiren ADÜ etkinliklerinin yanı sıra akademisyenlerin gündeme dair toplumu aydınlatan düşünceleri yer alıyor.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak da erişebilecek derginin bu sayısında ADÜ'deki güncel haberin yanı sıra bu sayıya özel olarak dünya tarihinde ilk defa karantina sürecine neden olan Kovid-19 salgınının aile ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri değerlendirildi.

ADÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsen Demir, korona virüs nedeniyle dünya tarihinde ilk defa yaşanan karantina sürecini ve virüs salgınına karşı gelişmiş toplumlar da dahil olmak üzere tüm insanlığın benzer bir çaresizlik karşısında benzer bir savunma içine girmelerini toplumsal açıdan değerlendirdi.

Prof. Dr. Demir, "Çok farklı özelliklerde ve gelişmişlik düzeylerinde olan toplumlar, bu virüs salgınına karşı benzer bir çaresizlik karşısında kaldılar ve benzer bir savunma/korunma içine girdiler. Karantina başlangıcındaki şaşkınlık, süreç devam ederken bilgilendirme ve farkındalık oluşturma anlamında yönlendirmelerin artmasıyla giderilmeye ve bilinç düzeyi yükseltilmeye çalışıldı. Karantina sürecinde eve kapanan insanlar arasında evlerde, aile içinde yaşanan ilişkiler normal akışın dışında özellikler kazandı ve bunun hem olumlu hem de olumsuz örnekleri yaşandı. Aile ilişkileri yeni bir boyut kazandı şöyle ki, pek çok insan özellikle gençler, anne-babasını yeniden tanımaya başladı, insanlar neredeyse birbirlerini yeniden tanıdılar, keşfettiler" diyerek karantina sürecinde aile ve toplum yapısında meydana gelen değişikliklere açıklık getirdi.

ADÜ Hastanesi Diyetisyeni Makbule Özer, sıcak yaz aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla beslenme açısından risk oluşturabilecek noktalara dikkat çekerek doğru beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgiler verdi. Dergide sağlıklı beslenebilmek için yaz aylarında nelere dikkat etmemiz gerektiğinden sıcak yaz aylarında serinlemek için tüketilen alkol ve gazlı içeceklerin vücudumuza etkileri gibi bir çok konunun ele alındığı bir makale yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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