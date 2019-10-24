ADÜ'de akademik yıl açılış töreni

24.10.2019 20:12

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bilgi artık en büyük güçtür. Top, tüfek, gemi bunlar da lazım ama bilgi en büyük güç, o halde bilgiye sahip olacağız. Bilgiyi üreteceğiz, insanlığın hayrı için kullanacağız." dedi.

Binali Yıldırım, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Burada Yıldırım'a, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes'in adını taşıyan üniversitede fahri doktora unvanı almasının kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda bölgesinde ve dünyada kendisinden söz ettiren bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunu hepimiz görüyoruz. Bu kendiliğinden olmadı. Bunun bir arka planı var, 82 milyon vatandaşımızın ülkesine olan güvenidir, siyasete olan güvenidir. Güçlü, istikrarlı, güven dolu bir yönetimi iş başına getirmesidir. Bir ülkede istikrar ve güven varsa orada kalkınma, refah ve gelişme var." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, ülkenin 2003'ün başında kara, demir, hava ve deniz yolları ile dünya sıralamasında 39. sırada olduğuna dikkati çekerek, "Ben bakanlığı bıraktığımda 9. sıraya yükselmişti. Yani dünyanın altyapısı gelişmiş 9 ülkesi arasında Türkiye var. 30 sıra birden yükselmiş. Bunu birlikle başardık." diye konuştu.

"Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz"

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yıldırım, "15 Temmuz gecesi bu millet destan yazdı. Cumhurbaşkanımızın cesareti, hükümetimizin kararlığı ve milletimizin bayrak sevgisi, toprak sevgisi, istiklal aşkı orada doruğa çıktı ve alçaklara hak ettiği cezayı bu millet verdi. Bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. Halkın gücü, tankın gücünü yendi." ifadesini kullandı.

Gençlere seslenen Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Gençler Türkiye'yi önemseyin, Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye bölgede ve dünyada artık edilgen bir ülke değildir, etken bir ülkedir. Yani başkalarının söylediklerinin arkasından sözünü söyleyen bir ülke değil, kendi sözünü diğerlerinden işaret almadan söyleyen, kararını veren bir ülkedir. Bunu en son Barış Pınarı Harekatı'nda gördük. Bizim büyüme, başka ülkelerin topraklarına göz dikme gibi bir derdimiz, hedefimiz, gizli bir gündemimiz asla olmadı. Bizim anlayışımız insan odaklı, insanı merkeze alan ve insanın üzerine bütün güzelliklerin oluştuğu bir anlayıştır. İnsan olmayınca neyiniz olursa olsun ne kıymeti var. Hiçbir kıymeti yok. Onun için yolları böldük, hayatları, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi doğusundan batısına kuzeyinden güneyine birleştirdik. Şunu iyi bilin; yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz."

Bilginin en büyük güç olduğunu belirten Yıldırım, "Top, tüfek, gemi bunlar da lazım ama bilgi en büyük güç, o halde bilgiye sahip olacağız. Bilgiyi üreteceğiz, insanlığın hayrı için kullanacağız. Bilgi nerede? Üniversitelerde. Buralara daha fazla yatırım yapacağız. Akıl terine daha çok yatırım yapacağız. Katma değeri ancak böyle oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir yandan temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan da dijital teknolojilere yatırımı hızla yaptığını söyleyerek, "Burada da başka ülkelerin içine düştüğü yanlışa düşmedi. Bölgesel farklıları ortadan kaldırdık." dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de göreve geldikleri andan itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aldemir, liyakat ve güvene önem verdiklerini belirterek, şehirle üniversiteyi bütünleştirerek "halkın üniversitesi" olma anlayışıyla yollarına devam ettiklerini anlattı.

Buradaki programın ardından Yıldırım, kendi adı verilen üniversitenin stadyumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği üniversite kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi, TÜGVA Erkek Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldi.

Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da katıldı.

Kaynak: AA