Adnan Polat: Arda Turan'ı ben kaptan yaptım, Galatasaray'a dönerse... | Skorer Özel
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.
11.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:46
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın ligdeki kötü gidişatını, saha içi problemlerden ziyade idari sıkıntılara bağlayan Polat, "Galatasaray'ın öncelikle kendi içinde barışı sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Adnan Polat: Arda Turan'ı ben kaptan yaptım, Galatasaray'a dönerse... | Skorer Özel
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