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Adnan Polat: Arda Turan'ı ben kaptan yaptım, Galatasaray'a dönerse... | Skorer Özel

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

11.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:46

'ın eski başkanı , Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın ligdeki kötü gidişatını, saha içi problemlerden ziyade idari sıkıntılara bağlayan Polat, "Galatasaray'ın öncelikle kendi içinde barışı sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Haber Videosu

: Adnan Polat: Arda Turan'ı ben kaptan yaptım, Galatasaray'a dönerse... | Skorer Özel
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