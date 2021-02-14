Adıyamanlı şehit Aydın Köse'nin evine Türk bayrağı asıldı
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Adıyamanlı şehit Aydın Köse'nin evine Türk bayrağı asıldı

14.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:58
Adıyamanlı şehit Aydın Köse'nin evine Türk bayrağı asıldı

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin Adıyaman'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Aydın Köse'nin Adıyaman'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Kahta ilçesinde yaşayan Köse ailesinin evine giden Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulkadir Ceren, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Köse'nin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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