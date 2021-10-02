Adıyaman Koçali Sulama Kanalı'nı tamamen yerli ESER açacak

ADIYAMAN (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hayata geçirilecek Adıyaman Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nde, E-BERK firması tarafından tamamen yerli parçalarla yenilenen 5 metre çapındaki Single Shield Tünel Açma Makinesi 'ESER' kullanılacak.

E-BERK firması tarafından 4800mm Single Shield Tünel Açma Makinası (TBM), Türk mühendis ve teknisyenlerin çalışmaları ile yenilenerek tamamen yerli hale getirildi. Bunun üzerine E-BERK firması ve DSİ, ESER adı verilen tünel açma makinasının Adıyaman Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaat Projesi'nde kullanılması üzerine anlaşmaya vardı.

Adıyaman'a içme ve sulama suyu sağlamasının yanı sıra yılda yaklaşık 100 milyon kilovatsaat enerji üretecek santrale, su taşıyacak projede tünel açma işlemini gerçekleştirecek ESER için E-BERK firmasının Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yerleşkesinde tanıtım töreni düzenlendi.

Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Muhittin Dinçer ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

"Her şey hayalle başlar"

ESER'in Adıyaman Sulama Projesi'nde kullanılması üzerine temsili kurdele kesiminin ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Adıyaman'a içme ve sulama suyu sağlayacak bununla birlikte yılda yaklaşık 100 milyon kilovatsaat enerji üretecek santrale su taşıyacak projenin önemli olduğunu belirterek, "Bu fabrikayı bizlere kazandıran, bu projeye hizmet edecek makineyi bizlere sunan E-Berk firmasına ve DSİ Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Her şey hayalle başlar; bir işi başarmak için önce hayal etmek sonra çalışmak gerekir, başarı arkasından gelir. İnşallah hep birlikte daha da büyük başarılara imza atarız" diye konuştu.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ise, "Tünel açma makinası 5 metre çapında yaklaşık 145 metre boyunda, 4 megavatsaat kurulu güce sahip 550 ton ağırlığındadır. Hayal edin, yaklaşık 25'e tırla buradan tek tek yapboz gibi ayrılacak. Şu anda burada fabrika testini yaptık. Makinanın çalıştığını Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı'ya gösterdik. Daha sonra sökeceğiz. Daha sonra da görev yerine gidecek. Koçali Sulama Tüneli'nde 5 bin 500 metrelik bir tüneli açacak" dedi.

"ESER, yabancılar tarafından üretildi ama fabrikamızdaki mühendislerimiz ve teknisyenlerimizle tamamen yenilendi"

ESER'in en önemli özelliğinin kazıyı yaparken eş zamanlı olarak betonlamayı da yapması olduğunu belirten Özüdoğru, "Beton montajını da yaptığı için kazı tamamlandığında aslında proje de tamamlanmış olacak. Hafriyatı içerisinde bantlarla yaparken lokomotiflere boşalarak dışarıya çıkıyor. Sonrasında eş zamanlı betonlaması yapılıyor ve kazı tamamlanıyor. ESER, yabancılar tarafından üretilmiş ama fabrikamızdaki mühendislerimiz ve teknisyenlerimizle tamamen yenilendi. Terzi dikişi bir özenle yeni gireceği projenin jeolojik özelliklerine de uygun olacak şekilde yeniden tasarlandı. Hazır durumda. Onun heyecanını yaşıyoruz" değerlendirmelerini yaptı.

İhracata sağladıkları katkı üzerine sorulan soruya ilişkin, Türkiye'nin 2016 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 400 milyon dolarlık tünel açma makinasının girdiğini söyleyen Özüdoğru, "Bu bizim yaptığımız işin önemini daha da ortaya koyuyor. Bizler, yerli tünel açma makinası iki tane ürettik. Şu anda yıllık kapasitemiz 12 adet makine. Yani 70-80 milyon dolara kadar makine üretebilme kapasitemiz var" dedi.

"5 bin 500 metrelik toplam projenin de 13 ay gibi bir zamanda biteceğini öngörüyorum"

İkinci ürettiğimiz yerli tünel açma makinası Lale'nin 2 bin 500 metre uzunluğundaki tüneli 5 buçuk ayda tamamladığı bilgisini vererek, "Bu makinada da yine aynı şekilde aylık 400 metre ve üzerinde bir performans göreceğimizi, 5 bin 500 metrelik toplam projenin de 13 ay gibi bir zamanda biteceğini öngörüyorum" ifadesini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından 5 metrelik çapa sahip ESER çalıştırılarak, Bakan Yardımcısı Özkaldı'ya gösterildi. Ardından, E-BERK Başkanı Özüdoğru, Özkaldı'ya firmayı gezdirerek, yaptıkları projelerden ve fabrikanın işleyişinden bahsetmesi ile tören sona erdi. - ANKARA