Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)
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Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)

04.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:41
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)

TUTUKLANDIAdıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve üzerinde 31,51 gram bonzai ele geçirilen U.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

TUTUKLANDI

Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve üzerinde 31,51 gram bonzai ele geçirilen U.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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