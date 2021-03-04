Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)
04.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:41
TUTUKLANDIAdıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve üzerinde 31,51 gram bonzai ele geçirilen U.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI
Adıyaman'da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve üzerinde 31,51 gram bonzai ele geçirilen U.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN