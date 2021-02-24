Adıyaman'da silah operasyonu

Kahta ilçesinde bir evde ruhsatsız 8 tabancayla 3 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kahta ilçesinde bir evde ruhsatsız 8 tabancayla 3 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, M.Ü'ye ait evde yaptıkları aramada, 8 tabanca, 13 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 173 fişek ele geçirdi.

Şüpheli M.Ü. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya