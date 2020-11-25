Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası

25.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:36
Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın kısıtlamaları kapsamında kapalı bir kıraathanede oyun oynandığını öğrendi.

Ekipler, iş yerine yaptıkları operasyonda 23 kişiyi oyun oynarken yakaladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye toplamda 65 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta 13 kişiye 11 bin 700 lira korona cezası
Kahramanmaraş'ta 13 kişiye 11 bin 700 lira korona cezası
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye 65 bin 240 lira ceza
Kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin lira ceza
Kumar oynayan 20 kişiye toplam 87 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Osman Kavala Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akbağ Demet Özdemir Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Lewis Hamilton
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da kıraathanede oyun oynayan 23 kişiye 65 bin 700 lira idari para cezası - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 22:38:42. #1.15#
title