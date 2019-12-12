12.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:02

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da ki spor yatırımlarına ödenek konusunda önemli bir gelişme kaydedildiğini açıkladı.



Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın beraberindeki heyet ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti.



Adıyaman merkez ve ilçelerde gençlik ve spor alanında yapılması planlanan yatırımlarla ilgili görüşme gerçekleştiren Ahmet Aydın, "Adıyaman genelinde gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlayacak modern tesislerde yararlanabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Amacımız Adıyaman'ı her konuda olduğu gibi spor alanında da çok daha ileriye taşımak. Bu kentin insanına, gencine ve çocuklarına modern tesisler kazandırarak yarım kalan spor yatırımlarının tamamlanarak hizmete sunulması ve Adıyaman'da 7'den 70'e herkesin spor yapabilmesine imkan sağlamak. Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu, Kahta Spor Kompleksi ve Besni Gençlik Merkezi projeleri devam ediyor. Ayrıca Altınşehir Futbol Sahası Sentetik Çiminin değişimi, Kahta Stadının Çim değişimi, Besni Stadyumu Onarım İşi, Gölbaşı İlçe Spor Salonunun Çatı Değişimi, Samsat ilçe Stadı İhate Duvarı işi ve Merkez 100. Yıl Yüzme Havuzu Nem Alıcıları Alımı, Samsat ve Tut İlçelerine Spor Salonu yapımı için gerekli ödenekler alındı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol Kahta ilçemizde yapılması planlanan Mevlana Ortaokulu, Turgut Özal İ.H.O, Bölükyayla Ç.P.L, Göçeri Ortaokulu ve Erikli Aktoprak İlköğretim ve Ortaokuluna halı saha, Gazi Ortaokulu'na ise kapalı spor salonu yapmak üzere altı okulumuza ödenek temini sağlanarak çalışmalar en kısa zamanda başlayacaktır" dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençlik ve spor alanındaki yatırımlar ile ilgili girişimleri sonucu bu ödeneğin il ve ilçelerimize kazandırılmasında katkı ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğluna, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın olmak üzere milletvekillerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA