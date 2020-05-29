Adıyaman'da günler sonra ilk cuma namazı ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camiler, günler sonra açıldı.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilen camiler, günler sonra açıldı. İlk cuma namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu normalleşme süreciyle birlikte camilerde ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazı, Adıyaman Valiliği tarafından uygun görülen cami ve alanlarda sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı. Polis ekipleri, cemaate sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıda bulundu.Vali Aykut Pekmez, tüm camilerde ve belirlenen alanlarda önlem alındığını ve vatandaşların sosyal mesafeye uyarak namazlarını kılacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA