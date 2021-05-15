ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsüne 4 bin 750 TL ceza kesilerek, gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsüne 4 bin 750 TL ceza kesilerek, gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kayalık Mahallesi'nde yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, kısıtlamayı ihlal ettiği için de 4 bin 750 TL ceza uyguladı.

ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA
ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA
ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA
ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Samet Aybaba Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADIYAMAN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE 5 BİN TL CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:51:19. #1.16#

title