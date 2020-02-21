Adıyaman'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

21.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:18
Adıyaman'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki bir evin çocuk odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü, evde bulunan Mehmet Bozkurt dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozkurt'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, bina sakinleri yangın söndürülünceye kadar dışarıda bekledi.

Kaynak: AA
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