HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımından Başkan Gürsoy'a plaket

Bitlis'in Adilcevaz GKY TÜRŞAD Spor Kulübü tarafından Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a plaket takdim edildi.

Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımından Başkan Gürsoy'a plaket
18.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:48

Bitlis'in Adilcevaz GKY TÜRŞAD Spor Kulübü tarafından Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a plaket takdim edildi.

TVF 1'inci Ligin yeni takımı Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u makamında ziyaret ederek, kulübe yapmış olduğu destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımının önümüzdeki sezon Bitlis'i TVF 1'inci Liginde temsil edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kadir Beyin yönetimindeki voleybol takımımız önemli bir başarı sağlayarak TVF 1'inci Ligine çıktı. İnşallah bu senede ilimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ederek 1'inci Ligde de başarılı olurlar. Biz belediye ve Adilcevazlılar olarak her zaman takımızın yanında olduk, yine de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz çok güzel şeyler yapıyor. Bundan sonra istikbal gençlerdedir. Kadir Beyin şahsında tüm arkadaşlara, yönetime, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine mücadele edecekleri TVF 1'inci Liginde de üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ise TVF 1'inci Liginde önemli başarılar hedeflediklerini ifade ederek, "Kulüp olarak geçen sezon 2. Ligde mücadele ettik ve burada önemli işlere imza attık. Bu süre zarfında sağ olsun belediye başkanımız ciddi anlamda yanımızda oldu. Kulübümüz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçerek TVF 1. Ligine yükseldik. Tabi bu başarımızı tek başımıza elde etmedik. Bu başarı kurumlarımızın, halkımızın ve iş adamlarımızın sayesinde oldu. Artık yeni bir döneme gireceğiz. Bundan sonraki işimizin daha zor olacağını biliyoruz. Bu nedenle herkesin desteğine daha çok ihtiyacımız olacak. İnşallah gelecek sezonda ilimizi ve ilçemizi daha güzel bir şekilde tanıtma fırsatı yakalamış oluruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Spor
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Spor
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Spor
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Spor
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Seda Sayan Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımından Başkan Gürsoy'a plaket - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:42:34. #1.14#
title