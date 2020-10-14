Adil Rami'den kariyerine yönelik acı itiraf: Her hafta sonu kadınlarla yakalanıyordum, yapmamam gereken bir hataydı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Pamela Anderson'la yaşadığı ilişkideki yatak odası sırlarını anlatmasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Adil Rami kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu magazinsel yönüyle ilgili öyle sözler söyledi ki yine gündem olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü tutunamayan Fransız savunmacı Adil Rami'den flaş açıklamalar geldi. Futbol hayatından daha çok özel yaşantısı ile sürekli gündemde olan tecrübeli oyuncu Fransız L'Equipe Gazetesi'ne verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

Kariyeri boyunca birçok hata yaptığını söyleyen Rami, "Daha iyi bir yaşam hijyeni ile daha iyi bir kariyerim olabilirdi. Çok fazla kadın, çok fazla gezi ve kiloma dikkat etmedim. Bu utanç verici. Çok fazla hata yaptım, çok fazla kadınla birlikte oldum, çok kilo alıp, verdim. Eğer fit olursam benden yüzde 100 korkmayacak bir forvet yok" dedi.

"BENİM İÇİN KAVGA EDEN KADINLARLA SABAH 6'YA KADAR VAKİT GEÇİRİRDİM"

Katıldığı partilerde kadınların kendisine hayran kaldığını ifade eden Fransız savunmacı, "2017'de Cannes Film Festivali, Monaco Grand Prix'si ve ardından Los Angeles'ta geçen bir hafta düşünün. inanılmazdı. Küçük bıyığım ve berbat İngiliz aksanımla partilerde insanlar bana hayran kaldı. Benim için kavga eden kızlarla sabah 6'ya kadar devam ederdim. Bu büyük bir saçmalıktı" şeklinde konuştu.

"YAŞ VE OLGUNLUK DUR DEMEMİ SAĞLADI"

Playboy imajıyla yıllarca futbol oynadığını söyleyen Adil Rami, "Kariyerimin başında, her hafta sonu kızlarla yakalanıyordum. Bu playboy imajıyla yıllarca futbol oynadım. Yaş ve olgunluk bana dur dememi sağladı. Gençlerin yapmaması gereken hatalardan biri ama bu çok zor çünkü baştan çıkarıcı bir dünyaya giriyorsun" dedi.

Son olarak Pamela Anderson ile yaşadığı ilişkideki şiddet iddialarını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "İki yıl boyunca acı çektim, insanlar benim hakkımda yalan söyledi. Videolarım var ve söylediklerini çürütebilecek fotoğraflar. Geçmişte kaldı ve artık onunla ilişkilendirilmek istemiyorum. Bu yüzden şikayette bulunmadım. Bu bir ders" ifadelerini kullandı.

"BİR GECEDE 12 KEZ BERABER OLMUŞLARDI"

Bir dönem Soçi takımının formasını giyen Adil Rami'nin Rus ekibinden takım arkadaşı Alexander Kokorin, Fransız savunmacının Pamela Anderson ile olan yatak odası sırlarını kendilerine anlattığını söylemiş ve "Tüm takım Pamela ile yatakta nasıl olduklarını ona sordu. Adil Rami'de hiç çekinmeden her şeyi anlattı. Gerçekten çok ilginç şeyler duyduğumuzu söyleyebilirim. Herkes aynı şeyi merak ettiği için bize istediğimizi verdi. Rami Pamela Anderson'un birlikte olduğu en iyi kadın olduğundan bahsetti ve bir keresinde 1 gecede 12 defa birlikte olduklarını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.