Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?

Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu, 13 Haziran'da büyük finalle şampiyonunu belirleyecek. Yarı finalde Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya finale yükselen isimler oldu. Peki, Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?

Nefes kesen yarı final mücadelelerinin ardından Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı büyük finale adını yazdırdı. Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?

SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILIYOR?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu çeyrek final ve final karşılaşmaları, İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Bu mekan, yarışmanın final heyecanına ev sahipliği yapacak.

Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?

Final, 13 Haziran Cuma akşamı saat 19.00'da Panorama ile başlayacak ve 20.00'da TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Seyirciler, bu büyük finali yerinde izlemek için Biletix, BuBilet ve Mobilet üzerinden bilet satın alabilecek.

ADEM KILIÇCI ŞAMPİYON OLDU MU?

Adem Kılıçcı şampiyon oldu mu?

Yarı finalin ilk oyununu kazanan Batuhan Karacakaya, doğrudan adını finale yazdırarak büyük avantaj elde etti. Ardından Adem ve Volkan arasında gerçekleşen düello nefes kesti. Kritik eşleşmeyi kazanan Adem Kılıçcı, Survivor 2025'in ikinci finalisti oldu.

Bu akşam şampiyon belli olacak..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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