Adana Yeryüzü Pazarı kuruluyor

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Slow Food Community Adana öncülüğünde Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Çiftçiler Birliği ortaklığında Yeryüzü Pazarı Projesi imzalandı.

İmza töreni Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Aycan Aktürk, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Slow Food Adana Birliği Lideri Pırıl Bilici ve Slow Food Adana Birliği Çiftçi Pazarı Sorumlusu Efsun Gürani'nin katılımları ile gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin önemli dinamikleri arasında imzalanan protokolün, bir süredir Adana'da başlayan ve devam eden birlikteliğin sonucu olduğunu söyledi. Başkan Karalar, "Son yıllarda Adana bir bütün olarak hareket ediyor ve bu kararlılık şehrimizin bugünü ve geleceği açısından çok önemli. Biz göreve geldiğimizden bu yana küçük çiftçiye destek veriyoruz. Bu ülkemiz için çok önemli. Türkiye'nin aynı zamanda bir tarım ülkesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Ülkemizin, tarımdan çok daha fazla gelir elde etme potansiyeli var. Son yıllarda çiftçinin mağduriyeti ortada. Çiftçi ekemez, ekip sattığıyla da borcunu ödeyemez duruma geldi. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle yapılacak iş biraz farklı ve emeği geçenlere, protokole imza atan paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dünya gelişirken ve değişirken, insanların sağlıklı ürüne ulaşması zorlaşıyor ve ne yenildiğinin pek farkında olunmadığı bir ortam oluştu. Projeyle temiz ve sağlıklı gıda ürünleri satılacak. Bu, toplum sağlığı için önemli. Son yıllarda biz kooperatifler kurdurduk. Böylece temiz, sağlıklı gıda üretiliyor. Girişimimiz onların ürünlerini satması noktasında katkı sağlayacak. Ayrıca Türkiye'ye örnek olacak bir proje geliştirdiğimizi düşünüyorum. Paydaşlara ve katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan bu protokol ile birlikte; Adana ilinde ilk olarak kurulacak "Adana Çiftçi Pazarı" ve sonrasında Slow Food Community Genel Merkezi tarafından onay alınması ile "Adana Yeryüzü Pazarı" olarak faaliyete devam edecek pazarın hayata geçirilmesi, halkın gıda alanında daha iyi hizmet alması, gıda ürünleri üreticilerine eğitim verilmesi, ulusal ve uluslararası konumda Adana'nın tanıtılması, kırsal kalkınmanın geliştirilmesi hedefleniyor.

Kurulması düşünülen pazarın amaçları arasında; yöre gençlerine, kadınlarına ve halkına; daha iyi, temiz ve adil gıda anlayışını tanıtmak ve bunun yaygınlaşmasını sağlamak, Adana'ya özgü meyve-sebze ve bitkilerin tanıtılması, bunların korunması ve çoğaltılması amacıyla çalışmalar yapmak, eğitimler vermek ve bu amaçla kamuoyunda farkındalık oluşturmak, Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerinin ve tatlarının yeniden yaygınlaşmasını sağlamak, Adana ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren temiz, adil ve iyi üretim yapan küçük ölçekli üreticilerin tespit edilmesi, bu üreticilere eğitim verilmesi ve bu üreticiler ile tüketicinin bir araya getirilmesi yer alıyor.

Bu protokol ile Adana ili ve çevresinde iyi, temiz, adil gıda anlayışıyla üretim yapan küçük ölçekli üretici ile tüketiciyi bir araya getirmek, halkın daha sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak amacıyla "Slow Food Adana Çiftçi Pazarı" adı bir pazar kurulacak ve çalışmalarına başlayacak.

Bu yapının hayata geçirilmesi sonrasında; Slow Food'un İtalya'da bulunan Slow Food Community Genel Merkez'inden kriterler konusunda uygunluk alınması halinde bu yapı; "Adana Slow Food Earth Market - Adana Slow Food Yeryüzü Pazarı" adıyla oluşumuna devam edecek. Bu yapının kurulmasındaki amaç; halka Adana iline özgü meyve, sebze ve bitkilerin tanıtılması, bunların korunması ve çoğaltılması amacı ile çalışmalar yapmak, bu konularda halkımıza ve üreticilere bilgilendirme amaçlı eğitimler vermek, halkın daha iyi hizmet alması, kırsal ve özellikle kadın üreticilerin ekonomik hayata kazandırılması, yerel üreticilerin daha güvenli bir ortamda halk ile buluşmasını sağlamak.

Kurulacak pazar kısa süre sonra; Atatürk Parkı içinde bulunan Adana 75. Yıl Sanat Galerisi Otopark Alanı'nda hayata geçecek ve yöresel üreticilerin ürünlerini sergileyeceği ve eğitimlerin verileceği bir mekanizma kurulacak. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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