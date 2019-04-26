Adana Demirsporlu Çağlar Şahin Akbaba: İlk Hedef Play-Off'a Katılmak

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Adana Demirspor, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Mavi şimşeklerin başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, TOTEMLE'ye özel açıklamalar yaptı.

İşte Çağlar'ın birbirinden çarpıcı sözleri:

"KAYBETMEME ALIŞKANLIĞI ELDE ETTİK"

"Son 9 maçımızı da kaybetmedik. Takımda iyi bir arkadaşlık var. Bu durum da haliyle skora yansıyor. Kaybetmeme alışkanlığı elde ettik. Umarım böyle devam eder. İyi performans sergiliyoruz. Bu da rakibin hücum etkinliğini azaltıyor. Ben de iyi çalışarak gelen pozisyonları önlemeye, kalemi gole kapatmaya çalışıyorum. Kalan haftalarda da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Son 9 maçta 5 gol yedik."

"MURAT SANCAK SÜPER LİG'İ HAK EDİYOR"

"Başkanımız Murat Sancak bizimle çok ilgileniyor. Bize her konuda yardımcı oluyor. Saha içi ve saha dışı farketmiyor. Her zaman bizimle. Yaptıklarıyla böyle bir insanı mahcup etmek istemiyoruz. Başkanın hakettiği yer Süper Lig. Ve biz bunu başaracağız."

"ÜMİT ÖZAT ŞAMPİYONLUK HAVASI GETİRDİ"

"Ümit Özat geldikten sonra takım havasına girdik. Hoca oynattığı sistemle bu oyuncu grubundan nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Kulüpte tam bir aile havası var. Oynayan ve oynamayan herkes mutlu. Ümit hoca hepimize tek tek bizim ne kadar önemli oyuncular olduğumuzu gösterdi. Takıma şampiyonluk havası getirdiğine inanıyorum."

"PLAY-OFF'TAN ŞAMPİYON ÇIKACAĞIZ"

"Artık ligde son haftalar. 4 maçımız kaldı. Kalan maçlarımızı kazanarak Play-Off'a katılıp oradan da şampiyon çıkacağımıza inanıyorum."

"TÜRKİYE'DE EN İYİSİ MUSLERA"

"Benim Türkiye'de en beğendiğim kaleci Galatasaray'dan Muslera. Bence şu an Süper Lig'in en iyi kalecisi. Avrupa'da ise Manchester United'dan De Gea'yı beğeniyorum. Küçükken idolüm olan Türk kaleci Cenk Tekelioğlu idi. Bucaspor'da A Takım'da onu izleyip görerek kendimi geliştirdim. Benim gelişimimde çok katkısı oldu."

"BENİ EN ÇOK PAXİAO ZORLADI"

"Lig'de önemli tehlikeli golcüler var. Ama beni en çok zorlayan Altay'dan Paxiao oldu. Son vuruşları çok etkili. Zaten attığı gollerle de kalitesini fazlasıyla gösterdi."