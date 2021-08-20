Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Mavi Şimşekler'in hocası Samet Aybaba maç sonunda açıklamalarda bulunurken Balotelli ve Belhanda'nın performansından memnun olmadığını dile getirdi. Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aybaba, "Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız ama böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır" dedi.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, ligin 2. haftasında karşılaştığı Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı ve ilk puanını aldı. Bu sonucun ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulunurken takımın yıldız isimleri Belhanda ve Balotelli'nin performansını eleştirdi.

Samet Aybaba'nın açıklamalarından satır başları:

"KOŞMAZSANIZ KİMSEYİ YENEMEZSİNİZ"

"Şöyle bir algı var, 2-3 tane isim oyuncu aldık. Herkes bu oyuncularla şu takımı yener, bu takımı yener deniyor. Futbol koşarak oynanan bir oyun, koşmazsanız kimseyi yenemezsiniz. Kaliteli, şöhretli, yetenekli oyuncu koşan takımda işini yapabilir. Bizim ülkemizde maalesef böyle şeylere prim verilmez, bir oyuncu geldiğinde koşmadan da, pas atmadan da, dripling yapmadan da oynayabilir. Bu kadar ucuz olmamalı. İçeride arkadaşlarımıza da söyledim, bu tempoda oynarsak, rakip takım çok oyuncu aldılar, daha çok koşalım diyor. Biz de onlar kadar koşacağız, onlar kadar koşamıyorsak zaten bu işi yapamayız, arkadaşlarıma da söyledim.

"ÇOK SALDIRMASINLAR BİZE"

İşimiz zor, bir an önce konsantre olmamız lazım, koşu anlamında doğruları yapmamız lazım, takımdaşlık anlamında doğru yapmamız lazım. Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize. 1 puan bizim için çok iyi oldu, rakip çok dirençliydi, ne yapması gerekiyorsa onu yaptı, bizim böyle oynamaya hakkımız yok.

"OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Bu oyunculara biz tabii ki geniş zaman ayırıyoruz, onları kazanmak için bir sürü şey yapıyoruz. İki oyuncuyu kazanırsak takımın kazanma kalitesi yükselir diye şans veriyoruz. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız ama böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim
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Ali Gülhan
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim - Haberler Spor
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