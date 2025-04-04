Adana Demirspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor Kayserispor maçı 2-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle sona erdi.

ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Adana Demirspor Kayserispor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Adana Demirspor Kayserispor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor Kayserispor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor Kayserispor maçı Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.